Datena promove enquete que inclui pena de morte

A vociferar contra os autores dos disparos que mataram um casal no Morumbi (o filho, de 7 anos, assistiu à cena do banco de trás do carro assaltado), José Luiz Datena botou no ar uma enquete com a questão: “que pena você daria nesse caso? Perpétua ou de morte?”

A pena de morte disparou na frente, com mais de 18 mil votos de diferença. Em boa parte, imagino, o placar se fez pela comoção que a história em si já causa, mas o tom do apresentador tratou de bombar ainda mais o que já era uma bomba.