Daniela Calabresa assina com a Band por 2 anos

O contrato de Daniela Calabresa com a Band está chegando agora à sede da emissora, no Morumbi, devidamente assinado.

Sacramentado na tarde de hoje, o acordo da humorista, senhora Marcelo Adnet, prevê dois anos de compromisso com a casa e uma vaga no CQC, programa das noites de segunda-feira.

Segundo o diretor de programação da Band, o argentino Diego Guebel, aliás, um dos criadores do CQC, Dani não entrará em cena como repórter, e por isso não ocupará o lugar de Rafael Cortez.

“Ela fará um novo quadro”, disse Guebel a esta signatária, em tom de suspense.

A nova versão do CQC estreia em março, logo após o carnaval.

Há boas chances de Dani ganhar ainda um programa solo na rede dos Saad, a ver.

A humorista estava na MTV desde 2008 e era uma das maiores estrelas do canal nos últimos 4 anos.