Dani Beyruti reconduz séries para horário nobre no SBT

Filha de Silvio Santos que deve herdar a administração do SBT, Daniela Beyruti fez uma pesquisa via Twitter para saber a que horas o público ali presente gostaria de ver séries no SBT.

Conhecedora dos resultados, resolveu inaugurar horário nobre para as séries, e são muitas as boas opções que o SBT vinha confinando na madrugada. Assim, a partir de segunda, dia 14, promete exibir títulos como “Harper´s Island”, “Gossip Girl”, “Grey´s Anatomy”, “Sobrenatural”, “The Mentalist” e “Fringe”, em ritmo de novela: uma mesma série será exibida diariamente, até ceder a vaga à próxima, assim como a Globo faz com “24 Horas” e “Lost” no início do ano.

Também por isso, o “Jornal do SBT” ganha um horário que, até aqui, sempre pareceu o melhor para a grade de programação da TV do seu Silvio: 19h30.

Tudo muito válido, claro, mas não deixa de ser curiosa a analogia entre pai e filha na hora de pesquisar a vontade do público: Silvio Santos costuma direcionar a programação após sabatinar seu próprio auditório, invariavelmente feminino e composto por um pessoal bem específico das caravanas. Daniela recorre ao Twitter, que igualmente é frequentado por uma plateia bem segmentada. Do auditório ao twitter, oxalá, algum parâmetro há de aparecer. Eu mesma tive uma patroa que costumava telefonar para a babá de seu filho na hora de escolher as capas das revistas que publicava, para perguntar se a funcionária conhecia os personagens candidatos às principais chamadas das respectivas publicações. Cada um com seu termômetro, né mesmo?