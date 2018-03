Dallas 2012, a série, chega ao Brasil em 18 de junho

Sim, J.R., na pele do mesmo Larry Hagman, desembarca no Brasil no dia 18 de junho, pela Warner. O canal traz para o País, apenas cinco dias após a estreia nos Estados Unidos (onde será exibida pelo canal TNT), Dallas 2012, a continuação da saga que vasculha o universo do poder petrolífero no meio oeste americano. Não é um remake, atenção, é uma retomada do enredo 20 anos depois de a produção ter sido encerrada.

Agora, o foco está sobre os primos John Ross Ewing, filho de J.R., e Christopher Ewing, filho adotivo de Bobby, que concorrem não apenas no mundo dos negócios, mas também ao coração de Elena Ramos, que é interpretada pela brasileira Jordana Brewster (de Velozes e Furiosos).

Viva resgata J.R. dos áureos tempos

Se você não viu Dallas entre 1979 e 1981, porque não tem idade suficiente para tanto ou porque esteve em Marte naquele tempo, não se sinta deslocado. O canal Viva, por uma boa coincidência do destino (visto que não há qualquer parceria entre os grupos Globo e Turner) põe a série original no ar no dia 1º maio, na faixa das 23h15, com apresentação diária. São mais de 300 episódios. A exibição do título, um clássico das séries americanas, inaugura as comemorações em torno dos 2 anos do canal de reprises, que hoje já está entre os 10 mais vistos da TV paga.