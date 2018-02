Da seção “E daí?”

Lembrei agora de uma seção que Wagner Carelli criou dentro de sua coluna diária (ótima, aliás), na extinta Folha da Tarde. Chamava-se “E Daí?” e enumerava festas, eventos, lançamentos, etc. O melhor era ver assessores de imprensa se matando por uma linha naquele “E Daí?”

Agora recebi algo digno de “E Daí?”: É a listinha dos 13 looks que Daniella Cicarelli, mestre-de-cerimônias do Video Music Brasil, vulgo VMB, vai usar na premiação de amanhã:

Gloria Coelho: vestido azul com calda e capuz, exclusivo

NKStore: saia curta prata bordada

Andre Lima: curto pink, exclusivo

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2nd floor: tubo verde curto, exclusivo

Luisa Bonadiman: saia neoprene preta

Adriana Degreas: vestido preto bordado curto + vestido preto curto sem costas, exclusivo

Marcelo Quadros: vestido bordado prata, exclusivo

D&G: blusa bronze e minissaia da Animale

Jóias: HStern, Jack Vartanian, Guerreiro, Miu Miu

Sapatos: Herchcovitch (bota preta), Pollignanno, Louis Vuitton, Fernando Pires, Zeferino e Arezzo

Anotaram?