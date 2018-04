Da era do rádio à TV digital, salve a sonoplastia

Segue aí um making of de comercial de automóvel, categoria em que os filmes costumam merecer as maiores cifras na produção publicitária, só para endossar que sonoplastia não é profissão do passado. Longe disso. Os zilhões de recursos de mixagem alimentados por tanta tecnologia deram novo fôlego a uma atividade que parecia sepultada com o fim da radionovela…

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/BsmeW1Dxcj8″ width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]