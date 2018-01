Cultura estuda horário para Roda Viva com Alckmin

Para não atrapalhar o debate da Record, agendado para segunda-feira à noite, a TV Cultura abrirá exceção ao candidato do PSDB e realizará o “Roda Viva” com Geraldo Alckmin no domingo.

Só falta definir o horário. Além de buscar um consenso com as emissoras que compõem a rede pública de televisão, a fim de que o debate seja transmitido em rede nacional, a emissora verifica qual seria o horário mais conveniente com base na concorrência.

Há quem vote por 22h30, na certeza de que o fim do “Fantástico”, pouco depois desse horário, incentive o zapping em larga escala.

O debate da Band, também realizado num domingo, começou às 8 da noite para evitar o duelo com o sono do telespectador. Mas seu ibope foi crescendo gradativamente, bloco a bloco. Isso contrariou as previsões de que o número de televisores ligados fosse caindo na mesma proporção em que os ponteiros do relógio avançassem, provocando assim uma queda de audiência para o programa. De fato, não foi o que se deu.

