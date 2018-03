A quem achava que o programa de Silvia Poppovic nada tinha a oferecer para uma TV pública, uma notícia:

A emissora anunciou que, em comum acordo com a apresentadora, o seu contrato não será renovado. Consta ainda do comunicado distribuído pela TV Cultura, em tom de bons amigos, que ela foi convidada a ancorar um jornal diário na hora do almoço, ao vivo, mas que não pode aceitar, em razão de compromissos pessoais.