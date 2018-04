A Bandeirantes confirmou há pouco que assinou com a Cuatro Cabezas, produtora argentina que detém os direitos autorais do “CQC”, a renovação do contrato que garante os direitos da emissora sobre o programa no Brasil por mais dois anos.

A renovação de contrato dos profissionais já é outra história e vem sendo negociada individualmente, com os sete integrantes da trupe. Alguns, caso do âncora Marcelo Tas, já acertaram. Outros estão em vias de.