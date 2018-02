Crise de audiência leva Record a trocar diretor da novela

Miriam Freeland em cena de cruzeiro no início da novela

Sai Ingácio Coqueiro, entra Edgard Miranda na direção geral de Máscaras, novela de Lauro César Muniz na Record.

O comitê comandado pelo diretor Marcelo Silva para sanar a sangria de audiência da emissora, que começa à tarde e vai até o fim do dia, identificou a mudança como uma das várias reformas necessárias à novela. Não que Lauro e Ignácio tenham se desentendido, mas há um descompasso entre texto e acabamento na produção.

Parte do elenco já comemora o feito. A novela tem alcançado entre 6 e 7 pontos de média de audiência, algo muito aquém das glórias vistas em seus folhetins até dois anos atrás. Mesmo Rebelde, que chegou a render 10 pontos no Ibope, tem se contentado com 6 pontinhos, e olhe lá.

O SBT tem marcado na frente. Em razão da novela infantil Carrossel, a audiência da TV de Silvio Santos voltou a ser segundo lugar no Ibope em São Paulo.