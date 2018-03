Crash e Christina Aguilera encabeçam preferências no Muu

Muu, para quem ainda não domina o termo, é a plataforma de vídeo sob demanda da Globosat, coisa para ser vista via internet.

Pelo recurso, o assinante de TV paga que tem canais da Globosat em seu pacote pode ver os programas dos canais da programadora de conteúdo pago da Globo em qualquer lugar.

No mais recente ranking de preferências do público, dividido em Programas, Musicais e Filmes, aparecem Christina Aguilera, Spartacus e Crash – No Limite. Eis aqui os dez mais em cada categoria.

Ranking de Programas:

1. Spartacus – War of the Damned (série exclusiva Muu)

2. Sessão de Terapia (GNT)

3. Downton Abbey (GNT)

4. 220 Volts (Multishow)

5. Decora (GNT)

6. Casa Bonita (Multishow)

7. Marília Gabriela Entrevista (GNT)

8. The Killing (+Globosat)

9. Mansão dos Desejos (GNT)

10. Brothers & Sisters (GNT)

Ranking de Filmes:

1. Crash – No Limite

2. Jogando com prazer

3. Por amor

4. O vigarista do ano

5. Possuídos

6. Um beijo roubado

7. Regresso do além

8. O Segredo de Brokeback Mountain

9. Um Homem Bom

10. O Ilusionista

Ranking de Shows/Música:

1. Christina Aguilera: Back to Basics

2. Adele: Rolling In The Deep

3. Daniel – Raízes

4. The Killers

5. Grandes Clássicos Sertanejos Acústico – CH&X – Chitãozinho e Xororó

6. Yusuf/Cat Stevens – Live in London

7. New Order – Live in Glasgow

8. Maria Gadú

9. Take That: Live At Wembley

10. Florence and the Machine

Os dados são resultado da procura do assinante entre janeiro e junho deste ano.