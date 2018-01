CQCs blefam sobre saída de Mônica Iozzi

A primeira foto de Daniela Calabresa como integrante do CQC foi postada há pouco no Twitter por Felipe Andreoli e retuitada por Oscar Filho e Marcelo Tas.

Mônica Iozzi não aparece na imagem, e é tratada como ex-membro do grupo. “Valeu Srta_@Iozzi, foi bom enquanto durou”, diz Adnreoli.

Ao blog, o diretor do CQC, Diego Barredo, foi logo dizendo que a saída de Mônica é piada dos CQCs, um brinde à chegada de Dani Calabresa como se fosse uma “concorrente” de Mônica no campo feminino.

Calabresa não será repórter nem estará na bancada. Um novo quadro vem sendo formatado para ela no programa

A versão 2013 do CQC já está em fase de gravação e produção, para estrear em março, na Band.