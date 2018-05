CQC se livra de uma pedra no sapato

Por que razão uma emissora de TV deixaria de pagar uma produtora que lhe entrega um programa com alto potencial de audiência?

A falta de pagamento da RedeTV! à Medialand, produtora do Operação de Risco, é uma dádiva para o CQC, que chegou a ser várias vezes derrotado no Ibope pelo referido policialesco. Trata-se de um programa todo feito com a anuência da Secretaria de Segurança Pública, ou seja, só vai para a tela as ações e cenas que o comando da polícia autoriza. Cada frase, cada ação ali dita é executada como um big brother que tem perfeita noção de estar sendo filmado -daí a condição inexorável a qualquer ser humano de perder parte da espontaneidade, visto que, diante de uma câmera, todo mundo é um pouco personagem.

Ainda assim, Operação de Risco, apresentada durante a primeira hora do CQC, batia com frequência o cultuado programa da Band. Agora, sem pagamento, a Medialand deixou de entregar episódios inéditos e a RedeTV! o mantém em reprise.

Ontem, um pouco por isso, um pouco pelo frio (que sempre arrasta as pessoas para debaixo das cobertas), um pouco por Anderson Silva, presente na edição, o CQC bateu seu recorde do ano com 7 pontos de méia e 9 de pico na Grande São Paulo.

Cada ponto equivale a 58,2 mil domicílios na região.