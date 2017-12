Copa + Casseta & Planeta, tudo junto e misturado

Experimentar limites e restrições do politicamente correto na seara do humor faz parte das discussões sobre a programação de 2014 na Globo. Nesse contexto, já se fala em uma terceira safra de episódios para Junto & Misturado, programa de Bruno Mazzeo que acaba de ter sua segunda temporada lançada.

Ainda no território do humor na Globo, registre-se a possibilidade, defendida por alguns internamente, de aproveitar o elenco do Casseta & Planeta durante a Copa de 2014. Embora estejam fora do ar, todos tiveram contrato renovado com a emissora.