Confira a numeração de canais do novo line up da NET

A NET está reagrupando seus canais por tema, mas com várias exceções, a começar pelos antigos canais Globosat, que ficarão onde estão. Isso já distancia GloboNews do bloco de canais de notícias, o SporTV do grupo esportivo e o GNT do time de variedades.

O argumento para não mexer nos canais GloboSat é uma proteção conferida pelo Cade quando a programadora se abriu para outras operadoras além de NET e Sky, em 2007, onde as Organizações Globo tinham sociedade.

Apesar de a Globo não fazer mais parte do quadro societário, resta-lhe algum prestígio e interferências no Conselho da empresa.

Um exemplo de como as Organizações Globo são beneficiadas nessa nova ordem de canais é a presença do Gloob, o infantil que, em vez de ficar junto aos demais canais do grupo, é favorecido pela agora vizinhança com o Discovery Kids, um dos campeões de audiência da TV paga. Já o OFF, que também é um canal criado após a regulamentação do Cade, mas vai bem em audiência, distancia-se do Whoohoo, seu similar, para se agrupar sob o telhado Globosat, onde está também o Viva, outra sintonia nova da programadora, que bem poderia estar junto dos canais de variedades.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim, a Globosat empresta dos outros o prestígio que lhe convém (no caso do Gloob, estrategicamente encaixado entre o Discovery Kids e a Disney), mas não empresta seu prestígio quando o tem (caso do Viva).

Os canais de filmes saltam 100 números no line up, abrindo larga faixa para as reformas.

Algumas cidades já receberam a mudança e outras estão para receber. Em São Paulo, capital, a NET só troca seus canais de lugar no primeiro semestre do ano que vem, de preferência, antes da Copa. Veja como fica a nova configuração do line up da operadora.

Documento 29716_canais_lineup03_GERAL PDF

Canais abertos e

obrigatórios

2 TV CÂMARA

4TV BRASIL

5 NBR

6 TV JUSTIÇA

7 CANAL LEGISLATIVO

8 TV ESCOLA

10 TV SENADO

16 CULTURA

17 SBT

18 GLOBO

19 RECORD

20 REDE TV!

21 GAZETA

22 BAND

23 MEGA TV

24 REDE 21

Canais Globosat

35 OFF

37 SPORTV 3

38 SPORTV 2

39 SPORTV

40 GLOBONEWS

41 GNT

42 MULTISHOW

43 Viva

44 +GLOBOSAT

Variedades

50 E!

51 FOX LIFE

52 TLC

53 ARTE 1

54 GLITZ

55 DISC. HOME & HEALTH

56 CURTA!

57 BEM SIMPLES

65 WOOHOO

Esportes/Noticias

70 ESPN BRASIL

71 ESPN

73 FOX SPORTS

75 BAND SPORTS

77 BAND NEWS

78 RECORD NEWS

Documentários

80 NATIONAL GEOGRAPHIC

81 DISCOVERY

82 ANIMAL PLANET

83 THE HISTORY CHANNEL

84 DISCOVERY TURBO

85 DISCOVERY SCIENCE

86 DISc. CIVILIZATION

87 FUTURA

Infantis

100 DISCOVERY KIDS

101 GLOOB

102 DISNEY CHANNEL

103 NICKELODEON

104 CARTOON NETWORK

105 DISNEY XD

106 DISNEY JUNIOR

107 NICK JR

108 BOOMERANG

109 TV RÁ TIM BUM

Entretenimento/música

120 BIS

121 MTV

122 PLAY TV

123 MUSIC BOX BRAZIL

125 VH1

Séries

130 UNIVERSAL CHANNEL

131 FOX

132 WARNER

133 SONY

134 FX

135 AXN

136 TBS

138 A&E

139 ID

140 SYFY

141 SONY SPIN

Filmes

150 CANAL BRASIL

151 TNT

152 MEGAPIX

154 SPACE

155 CINEMAX

156 PRIME BOX BRAZIL

157 STUDIO UNIVERSAL

158 MGM

159 TCM

Canais Telecine

161 TELECINE PREMIUM

162 TELECINE ACTION

163 TELECINE TOUCH

164 TELECINE FUN

165 TELECINE PIPOCA

166 TELECINE CULT

Canais HBO

171 HBO

172 HBO2

173 HBO PLUS

174 HBO PLUSe

175 HBO FAMILY

176 HBO SIGNATURE

177 MAX

178 MAX *

179 MAX PRIME

180 MAX PRIMEe

Mundo

200 CNN INTERNACIONAL

201 BLOOMBERG

202 BBC WORLD NEWS

203 RAI

204 TV5 MONDE

205 TVE INTERNACIONAL

206 DW (Amerika)

207 NHK

Canais Premiere

220 PFC interativo

221 MOSAICO MULTIJOGOS

222 PFC 3 – CANAL PFC

223 PFC 2

224 PFC 4

225 PFC 5

226 PFC 6

227 PFC 7

228 PFC 8

229 PFC HD / COMBATE HD

230 PFC HD 2

231 COMBATE

PPV Filmes

240 PPV EM CARTAZ

241 PPV FILMES 1

242 PPV FILMES 2

243 PPV FILMES 3

244 PPV FILMES 4

245 PPV FILMES 5

246 PPV FILMES 6

interativos

250 Canal de vendas NET

251 Climatempo

252 net games

253 jogos int. cartoon

254 Portal net interativa

Adultos

281 PLAYBOY TV

282 SEXTREME

283 PRIVATE

284 VENUS

285 SEXY HOT

291 FOR MAN

Música

300 PORTAL NET MÚSICA

CANAIS HD

516 CULTURA HD

517 SBT HD

518 Globo HD

519 Record HD

520 redetv! HD

522 Band hd

535 OFF HD

538 SPORTV2 HD

539 SPORTV HD

540 GLOBO NEWS HD

541 GNT HD

542 MULTISHOW HD

544 +GLOBOSAT HD

552 TLC HD

555 HOME & HEALTH HD

570 ESPN BRASIL HD

571 ESPN HD

572 ESPN +

573 FOX SPORTS HD

581 DISCOVERY HD

583 HISTORY CHANNEL HD

590 BBC HD

591 NATGEO WILD HD

592 DISCOVERY HD THEATER

593 FOX+NATGEO HD

600 DISCOVERY KIDS HD

601 GLOOB HD

602 DISNEY CHANNEL HD

620 BIS HD

621 MTV HD

625 VH1 HD

630 UNIVERSAL CH HD

632 WARNER HD

633 SONY HD

635 AXN HD

639 ID HD

651 TNT HD

652 MEGAPIX HD

654 SPACE HD

658 mgm HD

661 TELECINE PREMIUM HD

662 TELECINE ACTION HD

663 TELECINE TOUCH HD

664 TELECINE FUN HD

665 TELECINE PIPOCA HD

671 HBO HD

672 HBO2 HD

673 HBO PLUS HD

676 HBO SIGNATURE HD

677 MAX HD

Canais Cortesia

27 Polishop

29 SHOPTIME.COM

59 SESCTV

185 CANAL RURAL

186 CNT

190 REDE gospel

193 REDE VIDA