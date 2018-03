CNN brinca de Star Wars e transporta repórter de Chicago para Nova York

Vai aí uma degustação, para quem perdeu, do holograma inaugurado ontem pela CNN.

Deu-se que a repórter Jessica Yellin, que fisicamente estava em Chicago, apareceu como num passe de mágica diante do âncora Wolf Blitzer, no estúdio da emissora em Nova York. Ao vivo, o diálogo holográfico foi a cereja no bolo da rede para a cobertura da eleição que coroou Barak Obama.

Jessica conta que 35 câmeras de alta definição foram usadas para filmar seu corpinho de todos os ângulos, a fim de permitir o efeito que a permitiu “contracenar” com Blitzer, ao vivo.

http://edition.cnn.com/video/#/video/politics/2008/11/04/blitzer.yellin.hologram.obama.cnn?iref=videosearch

Abaixo, para sanar dúvidas, o efeito holograma em Star Wars