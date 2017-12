Clipe de aniversário do SBT remete a filme da Copa da ESPN Brasil

O SBT lançou ontem um simpático videoclipe com uma versão nacional do hit “Happy”, de Pharrell Williams, celebrando seus 33 anos de vida.

Na pegada da “TV mais feliz do Brasil”, profissionais da casa, atores, apresentadores e jornalistas, vão dançando em direção à câmera, enquanto a música toca. O resultado ficou ótimo, a não ser pelo fato de a ESPN Brasil ter feito algo exatamente igual, com a mesma canção – só que a original, e não uma versão – para celebrar o encerramento de sua cobertura da Copa do Mundo, um mês antes.

Estão todos lá: a câmera que caminha na frente dos profissionais de cada canal, os acordes de Happy e os passinhos de dança norteados pela música.

E então, quanto vale o show?