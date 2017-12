Cinquentenário traz Falabella e Cissa de volta ao Vídeo Show

No ano em que a Globo celebra seus 50 anos, o ‘Video Show’, programa feito justamente para explorar o conteúdo da emissora, vai se esbaldar no acervo da casa para mexer com a memória afetiva dos telespectadores.

É nesse contexto que Miguel Falabella e Cissa Guimarães retornam ao programa. A dupla que mais marcou tradição no histórico do “Vídeo Show” se revezará no comando de matérias que resgatarão arquivos, além de mostrar bastidores das produções em andamento.

Até aqui, as presenças de Zeca Camargo e Otaviano Costa são dadas como certas.

Também os apresentadores atuais farão parte do pacote nostalgia.

Tudo isso acontece no momento em que o “Vídeo Show” volta para as mãos de Boninho, diretor que havia perdido a atração para Ricardo Waddington, responsável pelas últimas grandes transformações do Vídeo Show, incluindo a escalação de Zeca e Otaviano para aquele espaço.

Pela nova organização interna, Waddington cuidará dos shows do fim de semana e da noite, enquanto Boninho abraça os reality shows e os programas de shows da luz do dia.