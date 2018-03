Cicarelli e MTV podem reverter flagrante em mérito

Apostas em alta na MTV dão conta de que a emissora deverá mencionar na cerimônia do VMB, premiação dedicada ao videoclipe nacional, o polêmico flagrante que mostra Daniella Cicarelli se enroscando com um rapaz bacana, digo, fisicamente, nas areias da Espanha.

Seria uma menção em tom de piada, claro. A idéia é saber até que ponto o episódio pode se reverter a favor da imagem da moça, que será uma das apresentadoras do evento, ao lado de Marcos Mion e Cazé, quinta-feira da semana próxima, no Credicard Hall.

Já que a cena tornou-se pública, freando o processo de recolocação de marca que Daniella tentava fazer desde o fim do casamento com o Fofômetro Ronaldo, o jeito é tentar tirar proveito do estrago de alguma forma.

Com competência de marketing, quase sempre é possível virar qualquer jogo.