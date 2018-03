Christina Rocha pilota o “Casos de Família”

O SBT preferiu Christina Rocha a Olga Bongiovanni para comandar o divã do “Casos de Família”, programa até outro diz pilotado pela elegante Regina Volpato.

Pesou, na escolha da nova apresentadora, o apelo popular de dona Christina, a louraça do extinto (e saudoso, hoje quase franciscano, em comparação com outros derivados do gênero) “Aqui Agora”.

“Casos”, repleto de gente anônima com dramas familiares, volta ao ar em maio, segundo anunciou seu Silvio, o Santos, na última sexta-feira, para a turma que lá gravava, nos estúdios da Anhangera, o Troféu Imprensa do ano.