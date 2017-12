Olha lá a primeira cena de Chay Suede, o moço que abalou os primeiros capítulos da novela Império, agora com crédito no elenco fixo de sua substituta, Babilônia.

No enredo de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga, ele será Rafael, neto de Nathália Timberg, que o criou desde pequeno, após a morte da mãe, ao lado de sua parceira, personagem de Fernanda Montenegro.

Estreia em março.

Foto: Estevam Avellar/Divulgação