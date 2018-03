Chaves, sem querer querendo, agora na Sky

Em meio a uma série de novidades tecnológicas anunciadas hoje pela Sky a jornalistas de todas as regiões do País, aquela que mais mereceu perguntas da imprensa foi a entrada do SBT, até que enfim, no line up da operadora, segunda maior do País.

A novidade, no entanto, não vale para Minas, Sul e Campinas, entre outras praças. Depende agora de cada afiliada (e 25% delas ainda não fecharam negócio) da rede de Silvio Santos acertar sua transmissão pelos pacotes da Sky.

Aliás, a Sky passa a transmitir agora os canais abertos em HD, mérito que, entre as operadoras pagas, só era alcançado até então, nesses primórdios de alta definição no Brasil, pela Net.