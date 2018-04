Sérgio Chapelin abriu mão da gravata, caprichou na camisa azul, sobreposta a uma branca básica, para se curvar às cores e preferências do mundo azul do rei.

É a semana overdose de cinquentenário de Roberto Carlos na Globo, com Globo Repórter sobre o próprio na sexta e flashes mais matéria no Jornal Nacional de sábado sobre o show do dia, no Maracanã.

Haja emoções.