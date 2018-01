Chacrinha pode ganhar edições inéditas no canal Viva

Discoteca

Ainda nem é o que se pode chamar de projeto, mas a ideia de reviver o Cassino/Discoteca do Chacrinha com edições inéditas no Viva vem sendo discutida dentro do canal. A missão, claro, caberia a Stepan Nercessian, cuja performance como Velho Guerreiro impressiona muito a plateia de Chacrinha, o Musical, atualmente em cartaz no Teatro Alfa, em São Paulo. O Viva gravou o espetáculo para exibi-lo a partir do dia 25 deste mês, em cinco episódios, em comemoração ao seu 5.º aniversário. A realização da ideia de reviver Chacrinha, com artistas de hoje, jurados e chacretes originais, vai depender da reação da plateia do canal à exibição do musical.

foto: Iara Morselli/Estadão

“Se o cara não come carne, não come frango, fica em casa, não vem aqui encher o saco”

DO CHEF ERICK JACQUIN, jurado do Master Chef Brasil, sobre a inconveniência de candidatos veganos no programa.

… Extra. A Band vai ampliar o espaço do Master Chef Brasil com um programa de entrevistas que vai ao ar após cada edição do reality show, nesta segunda temporada. Nele, Ana Paula Padrão entrevistará o eliminado da semana, na presença de um especialista em culinária. A ideia só valerá com o quinto eliminado, quando a peneira de candidatos ficará mais restrita.

* A nova temporada do Master Chef Brasil estreia dia 19. Além dos jurados (Paola Carosella, Erick Jacquin e Henrique Fogaça), o programa receberá chefs convidados em algumas edições, como Rodrigo Oliveira, do Mocotó, e Jefferson Rueda, do Attimo – Jefferson, convém lembrar, foi a primeira opção do SBT para o seu reality do gênero, Cozinha Sob Pressão.

… Espelho. A estreia do novo Zorra, no sábado, 9, rendeu mais de 17 mil menções positivas sobre o programa nas mídias sociais. Entre as citações nem tão positivas, houve quem notasse ali algum humor à moda do Porta dos Fundos.

* Um dos esquetes do novo Zorra trazia uma freguesa oprimida diante da voracidade de um comerciante que jogava todo tipo de ingrediente no seu cachorro-quente, enredo muito semelhante àquele do Spoleto, um dos mais famosos do Porta dos Fundos.

… Aderbal Freire-Filho entra em Tapas & Beijos para uma participação especial que prevê par com Fernanda Torres. É a segunda atuação dele em TV – a primeira foi na série Dupla Identidade, no ano passado.

… O elenco de Dez Mandamentos, novela da Record, assiste hoje a uma palestra do diretor de Novas Mídias do grupo, Antonio Guerreiro, sobre o bom uso das redes sociais.

* O diretor citará cases de sucesso em redes sociais, como a campanha da emissora para a exibição da série Breaking Bad. E contará como é calculado o índice de Interência (audiência + interatividade) da novela.

TV QUE LÊ

Ignácio Loyola de Brandão puxa a fila de entrevistados do programa que colocará o livreiro Pedro Herz no canal Arte 1 todo sábado, às 22h, a partir deste fim de semana: ComTexto propõe uma conversa sobre o mundo dos livros com os grandes nomes do ramo.

29

Pontos de média no Ibope foi a audiência média consolidada do 1º capítulo de Paraisópolis na Grande São Paulo. É a maior entre as estreias das últimas cinco novelas do horário – ou desde 2012. Cada ponto corresponde hoje a 67 mil domicílios na região.