Cauã Reymond ganha camisa argentina

Antes que os argentinos vejam o desfecho de sua seleção nesta Copa, quarta-feira, contra a Holanda, todos os olhares se voltaram para o Divino Futebol Clube, time fictício da terceira divisão do subúrbio inventado pelo autor João Emanuel Carneiro na novela “Avenida Brasil”.

Foi agora há pouco que os argentinos que evitaram ouvir e ler spoilers sobre o enredo souberam, afinal, que “Carmina”, personagem de Adriana Esteves, matou Max, papel de Marcello Novaes. Dona de audiência exuberante no canal Telefe, “Avenida Brasil” terminou com direito a exibição em uma arena com mais de 6 mil pessoas – os ingressos, distribuídos pela Telefe, esgotaram-se em menos de duas horas. Parte do elenco da trama, como Cauã Reymond, Murilo Benício, Débora Falabella, Marcos Caruso e José de Abreu estiveram lá para saudar o grande sucesso.

À tarde, ainda ontem, os atores agradeceram muito ao público por meio de uma entrevista coletiva que concederam sobre o folhetim.

E foi então que Cauã ganhou, de um repórter, uma camisa com seu nome, digo, o nome de seu personagem na tradução hispânica, estampado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Vídeo Show registrou o efeito do Divino também entre os argentinos.

Não é caso isolado. “Avenida Brasil” foi a maior audiência da TV em 2012 e já ocupa o posto de novela mais vendida da TV Globo, tendo sido exportada para mais de 120 países.

Ave, Carminha!