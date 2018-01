Cássia Kis é aplaudida na morte de Djanira

Está previsto para o desfecho do capítulo deste sábado, 17, o tiro que encerra o expediente de Cássia Kis na novela A Regra do Jogo.

A sequência foi gravada bem nesta sexta, véspera da exibição, com direito a declaração de amor da diretora de núcleo Amora Mautner e aplausos dos colegas de elenco à atriz.

“Eu te amo, você é uma das melhores atrizes do mundo”, bradou Amora, segundo texto enviado pela Comunicação da Globo a respeito da sequência toda.

Cássia fez questão de abraçar o elenco antes de interpretar as cenas que encerram sua participação na trama. Djanira morre durante a festa do casamento de Tóia (Vanessa Giácomo) e Juliano (Cauã Reymond), cerimônia, aliás, que não se realiza.

A morte da professora desencadeia uma outra fase na novela das 9, pavimentando o buraco aberto na trajetória de Tóia (Vanessa Giácomo). A mocinha da favela acaba de conhecer suas origens, o que a leva à desilusão de ter sido enganada pela mãe de criação por toda a sua vida.

Tóia, soube, afinal, que é um a sobrevivente da chacina de Seropédica, a mesma que tirou a vida de Kiki, mãe de Dante (Marco Pigossi).

“A morte de Djanira é parte fundamental da história. E faz com o que destino de muitos personagens se entrelace. De um lado, ela guardava segredos com Romero (Alexandre nero). De outro, mantinha a família – Tóia e Juliano – unida. Com a sua morte, esse mundo no qual Djanira, Tóia e Juliano viviam, entrará em colapso”, fala o autor João Emanuel Carneiro.

Ainda de acordo com as informações da emissora, Djanira sussurra ao pé do ouvido de Romero, ainda nos braços de Tóia, após o tiro: “Você ainda vai pagar por isso tudo. Ah, vai!”. Só ele ouve o que ela diz. O falso líder comunitário fica bastante chocado e se afasta de Djanira. Pouco tempo depois, ela não resiste, para desespero de Tóia e Juliano.

E quem atirou na professora? Bem, isso é mais um gancho para manter o espectador antenado nos próximos capítulos. Os suspeitos não são poucos.