Cassetas são convocados para animar o “Fantástico”

Como o problema da Globo nas noites de domingo não começa exatamente após o “Fantástico”, e indício de que o Show da Vida carece de respiro tem sido a constante entrada de “novos quadros” no programa, a emissora acaba de confirmar para domingo a volta dos cassetas ao programa, com esquetes de humor.

A proposta é satirizar as informações dasa por Zeca Camargo e Patrícia Poeta, e aí estão, olho na foto, Hubert ´como Patrícia Polenta e Beto Silva como Cueca Camargo.

