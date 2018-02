Casseta & Planeta está fora da grade 2013 da Globo

Alex Carvalho/Divulgação



Depois de passar um ano longe da tela para se reciclar e buscar novos ares, o Casseta & Planeta volta a sair de cena em 2013.

A trupe se apresentou este ano em duas temporadas de episódios, divididas pela exibição da novela Gabriela.

Agora, sai do ar por decisão da direção da Globo, em comum acordo com o grupo, que, apesar do encerramento do programa, renovará contrato com a emissora.

A nova formação, sem Maria Paula, com Gustavo Mendes (a Dilma), Miá Mello e Maria Meliá, durou um ano.

Nas noites de sexta, o programa vinha registrando mais ou menos o patamar que a série “Macho Man” alcançava no mesmo horário, em 2011. Em relação ao horário tradicional, o das noites de terça, onde passou mais de 15 anos, sim, o Casseta vinha somando menos audiência, até porque às terças, sua exibição acontecia uma hora mais cedo, colada à novela das 9, onde hoje está o muito bem-sucedido Tapas & Beijos.

Os Cassetas ainda não se pronunciam sobre seu futuro na TV.