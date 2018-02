Casagrande em comovente desabafo sobre drogas: Globo acerta foco e tropeça no conceito

O longo, detalhado e sincero depoimento de Walter Casagrande ao Domingão do Faustão, ontem, foi um grande serviço prestado pela Globo e pelo apresentador no combate às drogas.

Sem histeria, sem fanfarra, sem a falsa ideia de que todo mundo que experimentar drogas acabará assim, mas com foco bacana na questão da dependência química, o programa fez valer sua utilidade pública em raro momento de méritos atribuídos a shows de auditório.

Por toda a força da transparência ali vomitada por um corajoso entrevistado, cabe perguntar: por que manter as meninas de barriga tanquinho do ballet como cenário congelado atrás do comentarista e ex-jogador? Coisa mais patética.

Fiquei constrangida por elas. Mãozinha na cintura e cara de paisagem, que ali não cabia nem sorriso nem falsa cara de espanto, elas passaram o tempo todo fazendo fundo para a imagem de um emocionado Casagrande, com seus biquínis quietinhos e totalmente fora de contexto.

Pra quêêêê????