Cartoon lidera plateia infantil na América latina

O Cartoon Network fechou abril liderando a audiência entre a plateia de 4 a 11 anos em toda a América Latina, com ênfase para Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e México. A boa performance se estende aos domínios do site do canal, com jogos e atividades com seus personagens e, claro, ao mercado de licenciamentos, que já soma badulaques de toda espécie de Apenas um Show e Hora de Aventura, entre outros. Para o canal, a presença de personagens capazes de gerar identificação nos pequenos de cada local pesa muito nesse resultado. No Brasil, os méritos cabem ao Irmão do Jorel, Historietas Assombradas e à clássica Turma da Mônica.

Assim diria Ana Maria Braga sobre seus concorrentes: se o público passou a ver César Filho na Record como se ele ainda fosse do SBT, agora é bom despertar com atenção para perceber que Celso Zucatelli e Edu Guedes estão na RedeTV!, ao lado de Marina Leão. O trio comanda o novo matinal da TV aberta, Melhor pra Você, que estreia hoje, às 9h40.

Entrelinhas

Xuxa estreia em agosto na Record, nas noites de segunda, com direito a uma repórter mirim – como no programa de Ellen De Generes. A emissora já tem um talento na mira.

Newton Cannito foi convidado pelo governo de Cabo Verde para desenvolver a primeira série local para a TV. Vai em agosto, com Ivam Cabral e Rodolfo Garcia Vasques, dos Satyros. A ideia é aproveitar para formar roteiristas, técnicos e atores.

… O grupo ficará apenas um mês na África e pretende fazer uma espécie de residência com um roteirista de Cabo Verde em São Paulo, para escrever o restante da série.

Finado o Late Show de David Letterman, a Record News não exibirá o programa de seu substituto, Stephan Colbert. A vaga do talk show será ocupada por edições adquiridas do 60 Minutes.

Palmirinha e André Marques trocam de lugar nesta quarta, quando ela dá uma de DJ e ele vai para o fogão. A performance será na Tangueria, espaço do Shopping Eldorado, em São Paulo.

O Canal Brasil está empacotando produções deste ano para os menus de vídeo sob demanda da NET, GVT, Oi e Vivo. A partir de junho, lá estarão Meus Dois Amores, de Luiz Henrique Rios, O Uivo da Gaita, de Bruno Safadi, e O Baú do Raul, de Darcy Burger.

Documentário gravado entre São Paulo, Los Angeles, Toronto e Copenhague, Bike vs Carros terá pré-estreia em 13 de junho, com distribuição da Maria Farinha Filmes.

Brasil: DNA África, programa que promete desvendar a ancestralidade de 150 personalidades (entre músicos, jornalistas e atores), vem sendo produzido pela Cinegroup, por meio de minucioso teste de laboratório americano que investiga a origem de cada um.

“Chegar na hora, saber o texto e não esbarrar no cenário são obrigações básicas de qualquer ator.”

Dennis Carvalho AO ‘OFÍCIO EM CENA’: AMANHÃ, ÀS 23H30, NA GLOBONEWS

3,5 milhões de acessos mensais vem recebendo o Pipocando, canal comandado por Bruno Bock e

Rolandinho no YouTube, sobre cinema, desenhos, séries e cultura pop em geral