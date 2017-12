Carlos Nascimento reaparece no Troféu Imprensa: ‘estou me recuperando de um câncer’

Mais magro e ainda sob cuidados médicos, Carlos Nascimento reapareceu em público hoje, na gravação da edição do ano do Troféu Imprensa, na sede do SBT, na Anhanguera.

Ao lado de sua parceira de bancada de telejornal, Karyn Bravo, foi receber uma estatueta por seu Jornal do SBT, referente à premiação de 2012.

Mais magro, o jornalista foi recebido sob aplausos pelo auditório e também pela bancada de jurados, que se levantou para reverenciá-lo.

Afastado da TV desde setembro, ele explicou que vem se tratando de um câncer e espera voltar à cena em tempo de mediar os debates eleitorais da emissora este ano.

A Silvio Santos, agradeceu pelo raro gesto de um empresário que renovou um contrato de prestação de serviços de alguém doente, como ele. “O contrato venceu durante a minha doença, e dois meses antes de vencer, uma pessoa foi até a minha casa com novo contrato e disse que o Silvio falou que era pra eu me cuidar e me tratar o tempo que fosse necessário.”

Silvio respondeu que não fez nada além do que qualquer pessoa deveria fazer, ao que Nascimento ponderou ser gesto raro entre empresários. “Quando eu digo isso por aí, me perguntam: ‘E isso existe? Existe empresário assim?'”

O jornalista agradeceu nominalmente a colunista da Folha de S.Paulo, Keila Jimenez, pela conduta que ela teve ao lhe telefonar, no início da doença, e respeitar seu silêncio sobre o assunto. Ressaltou que nem todos agiram desta forma, sem mencionar outros nomes.

Nascimento também agradeceu ao hospital Sírio Libanês e a um convênio de saúde.

O patrão fez votos de que ele volte “até o fim do ano”. “Que isso, eu volto antes”, assegurou Nascimento, mencionando então os debates que deverá mediar na casa.

O programa vai ao ar na noite deste domingo, no horário do Programa Silvio Santos.