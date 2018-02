Calil abre mão de candidatura à TV Cultura

O ex-secretário de Cultura de São Paulo Carlos Augusto Calil encaminhou hoje carta ao presidente do Conselho da Fundação Padre Anchieta (FPA),Belisário dos Santos Jr., para informar que não formalizará sua candidatura à presidência da instituição que mantém a TV Cultura.

Calil, que chegou a participar de um debate com Marcos Mendonça há uma semana, na sede da FPA, precisaria de oito assinaturas de conselheiros dispostos a indicar sua candidatura. Quando soube que Mendonça tem 19 indicações e que a ele restariam apenas 7, abriu mão do pleito, que normalmente conta apenas com um candidato a cada eleição, em geral apoiado pelo governador do Estado. Mendonça já foi presidente da FPA e deve retornar ao cargo, ocupado por João Sayad até o dia 13.

Eis a carta de Calil a Belisário:

“Prezado dr. Belisário,

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Venho informá-lo que não formalizarei minha candidatura à presidência da Fundação Padre Anchieta. Segundo o seu Regulamento Interno, são necessárias 8 indicações de conselheiros vitalícios ou eletivos para formalizar uma candiatura, protocolada até a data de hoje, 6 de maio.

Somente na última sexta-feira tive acesso à lista dos apoiadores da candidatura do dr. Marcos Mendonça. Ela é composta de 19 assinaturas, num universo de 26 conselheiros habilitados. Restaram apenas sete, número insuficiente para o registro de uma candidatura alternativa.

Alguns conselheiros que subscreveram inadvertidamente a candidatura oficial, mas permanecem simpáticos à disputa e ao debate, demonstraram surpresa ao tomar conhecimento de que não poderiam apoiar outro candidato cumulativamente

O lançamento de minha candidatura atendia ao apelo de conselheiros, funcionários da Fundação Padre Anchieta, jornalistas e profissionais da área de cultura, desapontados com a perspectiva de um retrocesso institucional.

Agradeço-lhe a oportunidade inédita de debater os rumos da Fundação Padre Anchieta com o seu Conselho, na expectativa de ter com isso colaborado no seu aprimoramento político e profissional.

Muito cordialmente,

Carlos Augusto Calil”