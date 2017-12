Calce suas meias lurex. Dancin’Days está de volta

A reprise de Água Viva acabou na sexta, mas nem haverá espaço para lamentar a despedida de um Gilberto Braga de fim dos anos 70, que outro Gilberto Braga do mesmo período começa hoje, na mesma vaga do anterior e com efervescência extra.

Título que marcou época na moda, no comportamento das pistas de dança e na própria história da telenovela, ‘Dancin’Days’ volta ao ar hoje, à meia-noite, com Glória Pires novinha de tudo, Sônia Braga se acabando na disco e Joana Fomm alimentando o público com uma das maiores vilãs do gênero.

A força de Yolanda Pratini, afinal, é um dos pontos centrais a favor da mocinha de Sônia Braga, a Júlia Matos.Quanto maior o embate entre bem e mal, maior o mérito da heroína.

E tem Frenéticas na abertura, uma edição modernérrima para a época, com os créditos dos atores saltando na tela, em neon.

Ao Viva, Gilberto Braga analisou o sucesso da produção e disse que não pensa em fazer um remake do clássico. Vai que não dá a mesma sorte junto à audiência?

E atribui à direção, figurino e elenco a responsabilidade que lhes cabe no êxito da cena em que Júlia acontece nas pistas.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Palavra do autor:

MATERNIDADE