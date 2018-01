Cade aprova empresa que une Edir Macedo e Silvio Santos

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), aprovou, enfim, a formação de uma joint venture entre SBT, Record e RedeTV!

A empresa negociará o licenciamento dos sinais digitais destes canais de programação para prestadoras de serviços de TV por assinatura.

Mas a operação foi aprovada com restrições. Entre elas, não cobrar o fornecimento de conteúdo digital das operadoras ​ de TV por assinatura ​​ que tenham menos de 5% do mercado, conforme havia sido sugerido pela NeoTV, associação nacional que representa pequenas operadoras de TV por assinatura. “Isso equilibra a concorrência, já que ​ nossas operadoras não teriam condições de arcar com o aumento nos custos sem repassá-lo aos assinantes”, explica Alex Jucius, diretor geral da NeoTV. Segundo ele, o fim das operadoras que trabalham com clientes longe dos grandes centros urbanos prejudicaria inclusive o fornecimento de internet de banda larga, vendida nos pacotes de TV por assinatura.

A fatia da NeoTV no bolo de assinantes soma cerca de 3% do mercado.

O julgamento, que se arrasta há mais de um ano, foi retomado nesta quarta, 11. Embora a relatora do processo, conselheira Cristiane Alkmin, já tivesse votado pela rejeição total da joint venture, a votação havia sido suspensa por pedido de vista do conselheiro Alexandre Cordeiro, no dia 24 de fevereiro deste ano.

Contra a associação, estavam a Net/Claro e Sky, a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) e a própria NeoTV.

Os três canais passam, assim, a cobrar pelo fornecimento dos sinais digitais de suas emissoras às operadoras de TV paga que os carregam, com bom êxito para seus assinantes.

A Globo continua sendo o canal mais visto, mesmo entre assinantes, seguida quase sempre por SBT e Record. A RedeTV!, sim, normalmente [é ultrapassada, na base de pagantes, pelos infantis Discovery Kids e Cartoon Network, ou por SporTV e FOX no horário nobre.