‘C.S.I.’ volta para o Sony

Conforme adiantamos hoje na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, sim, o seriado C.S.I. volta para o canal Sony, seu berço de origem, após três anos bem curtidos no coirmão AXN.

A direção do canal faz o que faz sob o pretexto de comemorar os 15 anos do Sony Entertainment Television no Brasil. No ano de sua festinha de debutante, o Sony também festeja maior aproximação com a identidade brasileira, sem contudo vir a ser um canal brasileiro, bem dito está por Alberto Niccoli Jr., vice-presidente sênior e gerente geral do grupo que coordena 3 canais pagos no Brasil.

A 11ª temporada de C.S.I. chega ao Sony no dia 4 de abril, às 21h30.