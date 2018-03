Série de Bruna, Ricelli e Kim para HBO une sexo e poder

A HBO anunciou hoje a produção da série A Vida Secreta dos Casais, enredo criado por Bruna Lombardi que conta com o marido, Carlos Alberto Ricelli na direção, e o filho do casal, Kim, no desenvolvimento do roteiro.

O mote de Bruna é “Todo mundo tem uma vida secreta”. Ricelli assegura que a vida secreta dos casais não é a vida secreta deles, afastando as possibilidades de referências autobiográficas.

No enredo, a atriz será Sofia, uma terapeuta sexual que é sócia do Instituto Tantra, que aborda sexo tântrico e oferece cursos para aprimorar as relações sexuais. “Ela trabalha com a perspectiva de como é visto o sexo no mundo hoje”, contou Bruna. “Temos um modo não convencional de tratar isso. A gente não está explorando o sexo no sentido de explorar sexo, mas estamos explorando o tema, a grandeza dele. Se todos nós estamos aqui hoje é porque houve sexo. Imagine o quão importante ele é e como ele deveria ser mais reverenciado”, concluiu.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ricelli também estará em cena, como um ex-delegado que trabalha como investigador no universo corporativo, buscando solucionar crimes de colarinho branco. Lembrando que ele esteve em breves participações em duas séries do canal feitas no Brasil, Mandrake e Filhos do Carnaval, o ator e diretor garantiu que foi canalha, nas duas ocasiões passadas, para agora se apresentar como um bom cidadão.

O casal da vida real não forma par na ficção em questão, mas ele irá encontrar a personagem de Sofia em razão de uma investigação que o leva ao Instituto Tantra.

Bruna conta que a história tem muito do que se vê hoje na Operação Lava Jato, com corrupção em primeiro plano, mas avisa que toda a criação começou muito antes disso, há mais de dois anos. Em uma das poucas pistas dadas pela equipe e pelo canal para falar da série, consta que ela será investigada, em razão das relações com um paciente, e terá de se proteger de uma série de ataques, tentando manter seus segredos enquanto luta para desvendar um grande mistério.

Os dez episódios de uma hora cada estão previstos para a programação de 2017. Com produção de Luis F. Peraza, Roberto Rios e Maria Angela de Jesus, da HBO Latin America Originais, e realização da produtora Coração da Selva, A Vida Secreta dos Casais começa a ser rodada a partir de setembro e tem 84 personagens, número elevado para elenco de série. A equipe toda somará cerca de 150 profissionais.

A história se passa em São Paulo, alinhavando sexo, poder, dinheiro e informação, o que inclui um jornalista e uma fotógrafa de um portal, figuras necessárias para alavancar as denúncias que movem o enredo.