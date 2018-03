Bozo não faz cócegas no ibope do SBT

Muito se falou que o Bozo seria ressuscitado pelo Silvio Santos, mas faltou martelar a data desse retorno.

Pois é. Ele voltou. Compareceu ao cenário do Bom Dia & Cia. hoje pela manhã e fez míseros 4 pontos de audiência.

Por enquanto, sinal nenhum de seduzir a plateia.

Pessoalmente, não está ao meu alcance entender o sucesso do personagem, que jamais me encantou. Em todo caso, quando pegadinhas ao modo “I see dead people” geram 18 milhões de views no Youtube, como aconteceu com um quadro do Programa SS do penúltimo domingo, tudo pode acontecer.