Longe da tela desde que a Record resolveu trocar conteúdo por fachada no seu noticiário carro-chefe, Boris Casoy esteve anteontem na sede da Bandeirantes, no Morumbi, em almoço com o dono da casa, Johnny Saad.

Não foi o primeiro encontro desse namoro. A Band tem demonstrado empenho em acabar com as férias do jornalista. Negocia agora os termos do expediente.