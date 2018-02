Hoje tem Boni no Roda Viva

José Bonifácio é o cara. Entrevista já gravada pela Cultura vai ao ar logo mais, no novo Roda Viva.

Vem a calhar: dos 60 anos que a televisão brasileira comemora no próximo sábado, o homem participou ativamente de 58 deles. Teve atuação decisiva na consolidação do que se conceituou chamar de ‘padrão de qualidade’ da Globo, embora hoje isso soe clichê a ser combatido.

Boni é capaz de apontar uma série de tropeços na atual estrutura de programação do plim-plim e da TV de modo geral, e não costumava ser menos crítico quando estava no comando. Dizem que ele era tão exigente, que quando alguém lhe apresentava o próprio filho, ele respondia: “uma bosta, faz outro”. É piada, claro, mas foi com esse patamar de precisão, de achar que sempre era possível fazer algo melhor, que a Globo chegou onde chegou.

Vale a pena ver o Roda do dia, hoje, a partir das 10 da noite.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pra quem não viu o Boni aqui na TV Estadão, em entrevista realizada em 4 de agosto passado, aí vai o link