Bola solidária na ESPN Brasil

Quem aí disse que televisão só emburrece, não presta papel algum ao bem social, etc. etc. etc.?

A Caravana do Esporte, projeto beeeem bacana desenvolvido pelo canal ESPN Brasil, inaugura sua versão 2007. A trupe usa o esporte para promover e instigar educação em crianças e jovens de baixa renda. Na rodada que se inicia, a Caravana será beneficiada pela Campanha Bola Solidária.

Bolas oficiais em miniatura com assinaturas de Pelé, Ana Moser, Sócrates, Lars Grael, Patrícia Medrado, Marta Sobral e Ida serão vendidas para arrecadar fundos à iniciativa que, em dois anos, já atendeu 21 mil menores pelo Brasil.

Em 2006, a Caravana do bem da ESPN Brasil rodou pela primeira vez em sete novos municípios e retornou às 10 comunidades atendidas no ano anterior para avaliar o efeito do que ali fora plantado e a troca de experiências.