Beyoncé do Pará brilha na festa da Globo

Foto: Zé Paulo Cardeal/Divulgação

Chamada como a Beyoncé do Pará, Gaby Amarantos protagonizou um dos momentos mais divertidos da noite desta segunda-feira, no Via Funchal, onde a Globo apresentou seus planos para 2012.

Gaby fez um pocket show com Cláudia Abreu, que vive uma cantora technobrega, algo como Joelma, em Cheias de Charme, nova novela das 7 da emissora.

Com elas, estavam ainda Thais Araújo, Leandra Leal e Isabelle Drumond, que encarnam três domésticas na história de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira. Três domésticas que logo se descobrirão cantoras.