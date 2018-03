Beluzzo: ‘Agora me aboreço com futebol e me divirto com economia’

Do professor, economista e atual presidente do Palmeiras, Luiz Gonzaga Beluzzo, a Antonio Abujamra:

“Eu gostaria de não ter aceitado ser presidente do Palmeiras, não porque me arrependa, mas porque eu devia ter resistido. E não resisti. Antes de ser presidente eu me aborrecia com economia e me divertia com futebol, agora eu me aborreço com futebol e me divirto com economia.”

Não é genial?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A frase está no “Provocações” que Abu gravou com Beluzzo e vai ao ar neste domingo, às 21h.

Beluzzo refuta qualquer hipótese de vir a ocupar futuros cargos no mundinho do futebol. E endossa as críticas ao árbitro Carlos Eugênio Simon, a quem atribui toda a responsabilidade pela derrota do Palmeiras no Maracanã contra o Fluminense. “Ele claramente apitou o que não viu e não apitou o que viu (um pênalti no zagueiro Danilo). Vai entender?”. “Será que ele se coloca à disposição de alguém para prestar algum serviço?”