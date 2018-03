Beleza não é tudo. Ah, vá?

Veja se o texto a seguir tem alguma chance de nortear uma programação de TV:

“Para ser bonito é preciso ter rosto de galã? E corpo de modelo? Bonita é só a roupa da moda? (…) O sucesso e o dinheiro, somados a um conjunto de qualidades pré-formatadas, fazem com que a beleza seja, hoje, um conceito bastante excludente.”

Quando a televisão, tão propícia que é para glamurizar até barraco de favela, começa a debater que beleza não é tudo, bem, algo há de se estranhar.

Mas “Toda Beleza”, série anunciada por meio do texto acima, navega na contramão da mecânica do veículo e é projeto de canal tão alternativo quanto a proposta aí apresentada. É coisa do Canal Futura, emissora cheia de boas intenções e produções idem, devidamente bancadas pela iniciativa privada.

O menu da vez tem como pretexto o nono aniversário do Futura. No dia 19, estréia o pacote em questão, “Toda Beleza”, série de 6 documentários pilotada por quatro diretores de grife: o pernambucano Lula Queiroga, o fluminense Belisário Franca, o paulista Carlos Nader e o mineiro Eder Santos.

Este Teleguiados, o Blog, aproveita então o aniversário do Futura para levantar uma lebre. Fruto das Organizações Globo, o Futura é chancelado pela Fundação Roberto Marinho. E é de se perguntar por que pelo menos um décimo do biscoito fino servido ali não é aproveitado na tela da Globo?

É como se dissessem: “estamos fazendo a nossa parte, não interessa se alguém vê ou não”.

O mérito não bota na conta se a frívola “Malhação” está exposta na melhor vitrine, enquanto as idéias mais úteis (e bem executadas, por isso em plenas condições de atrair anunciantes) estão relegadas ao canal periférico.