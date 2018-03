BBB10 já vendeu suas 5 cotas de patrocínio

Big Brother Brasil? O povo diz que odeia, mas bem que odeia com adoração. Quatro dos cinco patrocinadores do programa em sua última edição saíram bem satisfeitos com o retorno comercial e voltam a bancar o reality show em sua 10ª edição, a estrear em janeiro, na Globo.

São eles: Ambev (Guaraná), Fiat, Niely (Cosméticos) e Johnson (Sundown).

A quinta cota ficou com a Unilever (Knorr), que não estava no pacote da última edição. O HSBC pulou fora.

E cada um paga a modesta quantia de R$ 13,5 milhões pela vaga.