Bárbara Paz faz papel de Thalia

Bárbara Paz será Maria Mercedes, personagem que dá nome à próxima produção do SBT, baseada, como todas as demais do canal nos últimos anos, em texto homônimo mexicano. O papel fez fama dentro de uma trilogia de Marias vivida pela artista mexicana Thalia, como cá informamos no último post (informação útil, diga-se).

Diante do assédio da Record sobre seu elenco, o SBT botou em campo seu diretor de elenco, Fernando Rancoleta, para seduzir Bárbara Paz a ficar na casa.

Agora, a atriz já renova acordo com missão definida para a próxima temporada.