Band tira Rafinha Bastos do ar

Rafinha Bastos brinca de procurar emprego no caderno “Carreiras & Empregos”, do Estadão, ao lado de toda a equipe, ao anunciar o fim do programa em suas páginas nas redes sociais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Bandeirantes anunciou nesta segunda, subitamente, que o Agora é Tarde, talk show de Rafinha Bastos, deixará a grade da emissora “temporariamente”, a partir de 12 de abril.

Na referida data, a série Roma, primorosa produção da HBO, ganha sua primeira exibição em TV aberta no Brasil, com espaço diário, de terça a sexta, após a meia noite.

Isso vai durar 20 episódios e inclui as duas temporadas da produção, que data de 2005 e está na gaveta da Band há alguns anos.

A pergunta é: por que sacar esse tapa-buraco de repente? Oficialmente, a Band alega estratégias de programação, o que não vai de encontro à iniciativa de repaginar o programa para 2015, temporada lançada há menos de um mês, nem com a alta exposição do Agora é Tarde durante o almoço de apresentação que a emissora fez para o mercado anunciante ainda em fevereiro passado.

Extraoficialmente, fala-se em corte de gastos urgente.

E, em vez de anunciar que o Agora é Tarde volta ao ar após Roma, a Band avisa que já está estudando “novos Projetos” com Rafinha Bastos.

A decisão denota evidente falta de planejamento da casa.

O Agora é Tarde ficou entre os finalistas a melhor programa de variedades de 2014 pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes, perdendo para O Infiltrado, do History.