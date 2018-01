Band segue modelo implantado pela Globo e une TV aberta e paga

Paulo Saad acaba de comunicas as intenções do Grupo Bandeirantes em aproximar TV paga de TV aberta, assim como fez a direção da Globo na semana passada.

Num momento em que a TV paga não só cresce em número de assinantes, mas também oferece múltiplas oportunidades de contar com leis de incentivo que pavimentam a nova legislação do setor, a Band quer se preparar para tirar proveito de todos os espaços de que dispõe. A diferença em relação à Globo é que a Band tem mais peso na TV por assinatura com canais de informação (BandNews, Bandsports e Terra Viva).

Embora seu papel no entretenimento seja ainda modesto, pelo Arte 1, o canal já conta com o selo de qualificado brasileiro, item que interessa às operadoras no cumprimento de cotas de empacotamento.

A seguir, a íntegra do comunicado

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caros,

Seguindo uma tendência mundial, a união de plataformas de mídia sob a mesma gestão será definitivamente implantada no Grupo Bandeirantes.

Desta maneira estamos unificando, em primeiro lugar, a produção de conteúdo do grupo de canais pagos sob a supervisão do Marcelo Meira e Diego Guebel que passarão, em conjunto comigo, a gerenciá-lo.

O objetivo da fusão é criar maior eficiência criativa e de produção em nossos canais pagos, nos utilizando das expertises e competências de todas nossas plataformas e seus profissionais.

É claro que todo o trabalho efetuado até agora é exemplar e reconhecido pela direção do Grupo. Mas os tempos atuais exigem forte união entre os pares para que possamos conquistar novos espaços neste competitivo mercado de conteúdo audiovisual.

O mercado de tv paga deve dobrar de tamanho nos próximos anos e o Grupo Bandeirantes é um dos mais preparados para acompanhar este crescimento mas, repito, a união é um dos vetores necessários para que isso aconteça.

O Grupo de Diretores da Newco/Canais Pagos demonstrou, repetidas vezes, ser proativo e eficiente, além de saber trabalhar em condições de mercado totalmente adversas. Sem essas qualidades não teríamos nos transformado em uma relevante produtora de conteúdo no país e, por isso e pela lealdade de todos os profissionais, agradeço por todo este tempo.

Em minhas conversas com Diego e Marcelo tenho colocado estas qualidades em evidencia, e que, com vocês, poderemos fazer esta desejada transformação.

Do lado do Diego e Marcelo encontrei esta disposição e reconhecimento de uma maneira sincera e colaborativa, além de muitas boas ideias e, tenho certeza, o grupo também concordará.

É uma nova etapa em nossas vidas que, tenho certeza, será produtiva e plena de sucesso.

Para efeitos práticos, o Diego e sua equipe estão entrando em contato com os nominados abaixo para planejar os novos desenvolvimentos.

Assim Eduardo Ramos – responsável pela produção geral e pelo Band Sports e Sex Privé; Humberto Candil – pela direção do Band News e pelo jornalismos dos canais; Rogerio Gallo pelo Arte 1; Evandro Guimaraes pelo Terra Viva e Silvia Jafet pelo Band Inter e Band News Inter serão contatados proximamente pelo Diego e sua equipe para o início dos trabalhos.

Abraços a todos.

Paulo Saad Jafet