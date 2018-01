Band repercute debate do SBT

Assim é que se faz. Debate é peça que nem sempre muda voto, mas evidentemente é notícia e tem mais importância no contexto eleitoral do que a mera agenda de candidatos, como tem sido praxe nos telejornais diários.

A Band repercutiu o encontro de ontem no SBT de uma forma que a Globo, em tese a mais segura de todas as redes de TV, e daí sem razão para temer que maiores menções à concorrência possam abalar sua soberania, não se permite fazer.

No ‘Jornal da Band’, o debate do SBT mereceu matéria e análise. No ‘Jornal Nacional’, foi apenas citado “um debate no SBT”.