Band promove media training a aspirantes a Miss Brasil

A Band divulga com orgulho que vem promovendo palestras às candidatas a Miss Brasil .

A primeira, dada pelo novo chefe da comunicação da casa, Marcio Tadeu, foi sobre como elas devem se comportar e falar em entrevistas, com dicas certeiras do que dizer ou não dizer, do que cai bem e do que queima filme.

A isso chama-se media training: treinar alguém para falar de modo a garantir uma boa imagem.

E é prática que, de tão corriqueira hoje em dia no mundo corporativo, nem cabe mais disfarçar.

Por isso é que todo mundo, em dado momento, parece falar de modo tão parecido

Espontaneidade pra quê, né mesmo?