Band nega interesse n futebol da Globo

A Bandeirantes nega que tenha manifestado qualquer interesse no futebol da Globo, conforme cá dissemos.

“Nos moldes em que foi vendido para a TV Record, não nos interessa”, diz o vice-presidente da Band Marcelo Parada.

A informação de que a Band havia se manifestado veio do Jardim Botânico, onde está plantado o jornalismo e o esporte da TV Globo.

Mas se a Band diz que não quer, pronto, registre-se: não quer. A emissora acredita que não é negócio exibir o mesmo jogo que a Globo no domingo e informa que a partida do sábado, uma outra alternativa, também não lhe interessa.